Şemdinli'de çığ düşen bölgedeki arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Şemdinli'de çığ düşen bölgedeki arama çalışmalarına ara verildi

27.12.2020 19:29
Şemdinli'de çığ düşen bölgedeki arama çalışmalarına ara verildi, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, bir askerin şehit olduğu çığ bölgesinde, kayıp askeri arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, bir askerin şehit olduğu çığ bölgesinde, kayıp askeri arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

İlçedeki üs bölgesinin kardan kapanan yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bölgede, kaybolan askerin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kayıp askeri arama çalışmalarına Hakkari, Van ve Erzurum'dan AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, komandolar ve hudut birlikleri katıldı.

İHA'ların havadan destek verdiği, arama köpeklerinin eşliğinde yürütülen çalışmalara, olumsuz hava koşulları ve havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Çalışmalara sabah erken saatlerde yeniden başlanacığı öğrenildi.

Arama Kurtarma, Hakkari, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şemdinli'de çığ düşen bölgedeki arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika


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