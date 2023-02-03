Elektrik hattındaki arıza için bölgeye gittiklerini belirten görevliler, çalışma yaptıkları sırada çığın düştüğünü ancak bir sıkıntı yaşanmadığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Van Gölü, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şemdinli'de çığ düşme anı elektrik arıza ekiplerince cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

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