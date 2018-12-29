Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de Çığ Düşmesi Sonucu 1 Asker Şehit Oldu

Şemdinli'de Çığ Düşmesi Sonucu 1 Asker Şehit Oldu

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı.

Şemdinli'de Çığ Düşmesi Sonucu 1 Asker Şehit Oldu, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Şemdinli ilçesi Tekelli köyü Masura Yaylası'nda meydana geldi. Bölgeye göreve giden askerlerin üzerine yaylada çığ düştü. Yaralanan askerlerden biri şehit olurken, diğer asker yaralandı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:04 Kaynak: İHA

Hakkari, Şemdinli, 3. Sayfa
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