Şemdinli'de Çığ Düşmesi Sonucu 1 Asker Şehit Oldu
1 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı.
Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay, Şemdinli ilçesi Tekelli köyü Masura Yaylası'nda meydana geldi. Bölgeye göreve giden askerlerin üzerine yaylada çığ düştü. Yaralanan askerlerden biri şehit olurken, diğer asker yaralandı. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:04 Kaynak: İHA
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