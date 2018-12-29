Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de Çığ Düştü: 1 Şehit

Şemdinli'de Çığ Düştü: 1 Şehit

28 dakika önce

- Şemdinli'de çığ düştü: 1 şehitHAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı.

- Şemdinli'de çığ düştü: 1 şehit

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay, Şemdinli ilçesi Tekelli köyü Masura Yaylası'nda meydana geldi. Bölgeye göreve giden askerlerin üzerine yaylada çığı düştü. Yaralanan askerlerden biri şehit olurken, bir asker ise yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:54 Kaynak: İHA

Hakkari, Şemdinli, Yerel
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