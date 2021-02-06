Şemdinli de çığ meydana geldi - Son Dakika

Şemdinli de çığ meydana geldi

06.02.2021 16:32

Şemdinli de çığ meydana geldi Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü karayolunda çığ meydana geldi.

Şemdinli de çığ meydana geldi

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü karayolunda çığ meydana geldi.

Şemdinli ilçe merkezinden 30 kilometre uzaklıktaki Alan köyü yoluna çığ düştü. Çığ nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanırken, Karayolları 11. Bölge müdürlüğüne bağlı Hakkari 114 Şube Şefliği ekipleri kapanan yolun açılması için çalışma başlattı. Köyde bu sene yaklaşık 2 metre karın yağdığını ifade eden Alan köyü sakinlerinden Necat Özer, "Yolda yaklaşık 8 ayrı noktada çığ düşmüştü. Karayolları ekipleri 1 haftalık çalışmayla yolu ulaşıma açtı. Dün akşam köyümüzün yoluna 5 farklı noktada çığ düştü. Ekipler köy yolunu açmak için çalışma başlattı" dedi.

Şemdinli de çığ meydana geldi
Şemdinli de çığ meydana geldi
Şemdinli de çığ meydana geldi

Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şemdinli de çığ meydana geldi - Son Dakika


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