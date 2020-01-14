Şemdinli'de çocukların kızak keyfi - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızaklarla kayarak keyifli bir gün yaşadı.



Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle onlarca köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, hava sıcaklığında ise hissedilir derecede düşüş yaşandı. Okulların dün tatil edildiği Şemdinli'de, çocuklar da karın keyfini kayarak çıkardı. Günyazı köyü Yeşilöz mezrasındaki çocuklar, naylon poşet ve plastik malzemelerle kayarak doyasıya eğlendi. - HAKKARİ