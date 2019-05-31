Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de çok miktarda mühimmat ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şemdinli'de çok miktarda mühimmat ele geçirildi

53 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şemdinli'de çok miktarda mühimmat ele geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "30 Mayıs 2019 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Yufkalı köyü Kola mezrası kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 490 adet 7.62 mm çapında fişek, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 1 adet 60 mm havan mühimmatı, 1 adet demir kutu içerisinde TNT, 9 top elektrik kablosu, 43 adet elektrikli fünye, 1 adet küçük poşet içerisinde havan barut hakkı, 1 adet poşet içerisinde nevi belirsiz patlayıcı madde, 9 adet 9 volt kare pil, 107 adet büyük pil, 52 adet küçük kalem pil, 2 adet büyük koli bandı, 1 adet siyah bant, 4 adet şırınga, 2 adet eldiven, 1 adet bantlı vaziyette poşet, 2 adet bantlı vaziyette karton, 3 adet cam bardak, 1 adet çaydanlık ve 25 adet poşet bal ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:47 Kaynak: İHA
Hakkari, Şemdinli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Hayallerimin peşinden gidiyorum" diyen genç kızdan 4 gündür haber yok Çocuğuna şırıngayla işkence eden anneden kan donduran itiraf: Ölmesi için yaptım Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı Morgu hurdacıya satıldığı iddia edilen hastane müdürü konuştu: Kumpas kurdular

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 14:40:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de çok miktarda mühimmat ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]