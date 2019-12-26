Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Bozyamaç köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 4 adet el bombası, 3 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 2 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, bin 400 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet basma düzenekli mayın, 8 adet EYP(el yapımı patlayıcı) düzeneği, 48 adet EYP (el yapımı patlayıcı)düzeneğinde kullanılmak üzere elektrikli fünye, 70 metre fitil, 4 adet pil bloğu, 4 adet EYP(el yapımı patlayıcı) yapımında kullanılan çip düzeneği, 3 bin metre kablo, 2 bin metre bakır tel ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu
Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri! Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil

Son Dakika Haberleri
23:00 Şanlıurfa'da meydana gelen kazalarda 9 kişi yaralandı - Son Dakika
23:00 Otomobil 35 metreden araziye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
23:00 E-5'te dehşet saçtı, polis çağrılınca oğlunu bırakıp kaçtı - Son Dakika
23:00 Irak'ta DEAŞ saldırıları: 9 ölü - Son Dakika
23:00 ÖNDER 4. Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
22:52 Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Son Dakika
22:23 AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:05:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]