Şemdinli'de derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon hediye edildi - Son Dakika

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde evlerinde televizyon olmadığı için TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon hediye edildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Arif -Halime Arıcı çifti, Belediye Başkanı Tahir Saklı'dan,

evlerinde televizyon ve bilgisayar olmadığı için çocuklarının derslerini takip edemediklerini belirterek yardım istedi. Başkan Saklı'nın girişimleri ile Vanlı iş insanı Serhat Tekin tarafından alınan televizyon aileye teslim edildi.

Televizyonları olmadığı için dersleri takip edemediklerini söyleyen 8'nci sınıf öğrencisi Sevdanur Arıcı, Başkan Saklı ve iş insanına teşekkür etti.

Belediye Başkanı Tahir Saklı da, "Sağ olsun Vanlı iş insanı Serhat Tekin, Arıcı ailesine televizyon alarak çocuklara hediye etmek istedi. İş insanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.