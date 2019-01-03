Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de Eğitime Kar Engeli

Şemdinli'de Eğitime Kar Engeli

54 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Şemdinli'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde bugün öğleden sonra ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:46 Kaynak: AA

Hakkari, Şemdinli, Güncel
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