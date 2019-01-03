Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de Eğitime Kar Engeli

Şemdinli'de Eğitime Kar Engeli

38 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde bugün öğleden sonra ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:29 Kaynak: AA

Hakkari, Şemdinli, Güncel
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