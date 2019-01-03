Şemdinli'de Eğitime Kar Engeli
38 dakika önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde bugün öğleden sonra ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:29 Kaynak: AA
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