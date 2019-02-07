Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de Engelli Öğrenciler İçin Sinema Etkinliği

Şemdinli'de Engelli Öğrenciler İçin Sinema Etkinliği

1 saat önce

Şemdinli ilçesinde engelli öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi.

Şemdinli'de Engelli Öğrenciler İçin Sinema Etkinliği, System.String[]
Şemdinli ilçesinde engelli öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi.

Sosyal Hizmet Merkezince düzenlenen program kapsamında 40 öğrenci, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığının sinema salonunda film izledi.

Engelli öğrencilerin sosyal hayata katılmaları ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkilikte Mehmetçik de yer aldı.

Öğrenciler, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:12 Kaynak: AA

Şemdinli, Güncel
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