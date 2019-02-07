Şemdinli'de Engelli Öğrenciler İçin Sinema Etkinliği
1 saat önce
Şemdinli ilçesinde engelli öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi.
Şemdinli
ilçesinde engelli öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi.
Sosyal Hizmet Merkezince düzenlenen program kapsamında 40 öğrenci, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığının sinema salonunda film izledi.
Engelli öğrencilerin sosyal hayata katılmaları ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkilikte Mehmetçik de yer aldı.
Öğrenciler, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:12 Kaynak: AA
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