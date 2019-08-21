Şemdinli'de gökkuşağı güzelliği
1 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan yağmur yağışının ardından çıkan gökkuşağı adeta görenleri büyüledi.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:34 Kaynak: İHA
'nin Şemdinli
ilçesinde etkili olan yağmur yağışının ardından çıkan gökkuşağı adeta görenleri büyüledi.
Dün etkili olan yağmur yağışının ardından ortaya çıkan gökkuşağı, ilçe merkezinde güzel bir görüntü oluşturdu. Gökkuşağının güzelliğini gören vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Bir süre sonra gökkuşağı ortadan kayboldu. - HAKKARİ
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