Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de gökkuşağı güzelliği
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Şemdinli'de gökkuşağı güzelliği

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan yağmur yağışının ardından çıkan gökkuşağı adeta görenleri büyüledi.

Şemdinli'de gökkuşağı güzelliği, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan yağmur yağışının ardından çıkan gökkuşağı adeta görenleri büyüledi.

Dün etkili olan yağmur yağışının ardından ortaya çıkan gökkuşağı, ilçe merkezinde güzel bir görüntü oluşturdu. Gökkuşağının güzelliğini gören vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Bir süre sonra gökkuşağı ortadan kayboldu. - HAKKARİ
Şemdinli, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:34 Kaynak: İHA
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