Şemdinli'de

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrencilerin resim yapma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve sanata olan ilgilerinin artırılması amacıyla 'Görsel Sanatlar Atölyesi ve Müzik Sınıfı' açıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle Sabri Özel Ortaokulunda kurulan atölye ve müzik sınıfının açılışını Kaymakam Yakup Güven, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Çarık ve Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan gerçekleştirdi. Kaymakam Güven ve beraberindekiler, daha sonra atölye ve sınıfı gezerek, ilgililerden bilgi aldı. Program, müzik sınıfında öğrencilerin verdiği müzik dinletisiyle sona erdi. - HAKKARİ