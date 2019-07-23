Şemdinli'de hain tuzak: 1 ölü
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:25 Kaynak: İHA
'nin Şemdinli
ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün ilimiz Şemdinli ilçesi Zirvin Tepe Üs Bölgesi yoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının, sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(Feyzullah Taş/İHA)
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