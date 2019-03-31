Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de Hasta ve Engelliler, Ambulanslarla Taşındı

Şemdinli'de Hasta ve Engelliler, Ambulanslarla Taşındı

19 dakika önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde sağlık ekipleri, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki engelli ve yatalak hastalar, ambulanslarla evlerinden alıp, oy kullanacakları okullara getirildi.

Şemdinli'de Hasta ve Engelliler, Ambulanslarla Taşındı, System.String[]
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde sağlık ekipleri, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki engelli ve yatalak hastalar, ambulanslarla evlerinden alıp, oy kullanacakları okullara getirildi.

Şemdinli'de sağlık ekipleri, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki yatalak hasta ve engelliler, ambulanslarla evlerinden alıp oy kullanacakları okullara getirildi. Altınsu köyündeki 6 hasta, ambulanslarla ilçe merkezindeki Sabri Özel, Cumhuriyet ve Atatürk ilk ve Ortaokullarına getirilerek, oylarını kullandıktan sonra, tekrar evlerine götürüldü. Ekipler, tespit edilen yatalak hasta ve engelleri evlerinden alıp, oy kullanmaya götürülmesi için yoğun bir mesai yürüttüklerini söyledi.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:58 Kaynak: DHA

Hakkari, Şemdinli, Güncel
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