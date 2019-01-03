Şemdinli'de Kar Tatili
1 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün öğleden sonrası için tatil edildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün öğleden sonrası için tatil edildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yerleşim yeri yollarının kapandığı Şemdinli ilçesinde bugün öğleden sonrası için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:09 Kaynak: İHA
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