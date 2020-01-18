Şemdinli'de kar yağışı - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Şemdinli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar sürdü. Sabah uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerinin önlerini temizlerken, belediye ekipleri de yolları temizledi. Kar yağışından dolayı kartpostallık görüntüler oluşurken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. - HAKKARİ