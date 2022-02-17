Şemdinli'de kardan kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.

Şemdinli Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Tekelli köyü ve köye bağlı Tanyolu mezrasında kar çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, üstün gayret ve emeklerle gece gündüz demeden çalışmalarına devam eden ekiplere teşekkür etti.

Yer yer 2 metreyi bulan kar kütlelerini temizleyen ekipler, yolu ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.