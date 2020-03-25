Şemdinli'de karla mücadele çalışması - Son Dakika

Şemdinli'de karla mücadele çalışması
6 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yolda ekskavatör yardımıyla çalışmalar yürütülüyor.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yolda ekskavatör yardımıyla çalışmalar yürütülüyor.
Şemdinli'de kapalı olan yüksek kesimlerdeki yollar il özel idaresi karla mücadele ekibi tarafından açılmaya devam ediyor. Şemdinli ilçesindeki Fidan Tepe yolunda da yer yer kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede karla mücadele çalışmaları sürüyor. Dozer ve kepçeyle açılmayan yol, ekskavatör yardımıyla güçlükle yürütülüyor. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:19 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü