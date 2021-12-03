Şemdinli'de kış lastiği denetimi - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde polis ekipleri, kış lastiği uygulaması yaptı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanımı zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması konusunda ilçede denetim yaptı.

İlçenin farklı noktalarında uygulama yapan ekipler, minibüs ve diğer ticari araçları durdurarak lastiklerini kontrol etti.

Sürücülere zorunlu kış lastiği ile ilgili olarak bilgi veren ekipler, denetimlerin süreceğini belirtti.