Şemdinli'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.



Şemdinli Belediyesi Çevre ve Temizlik birimi ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları. çocuk oyun parklarını ilaçladı.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan virüsten dolayı ilçede önlem almaya başladıklarını söyledi.

Parkları, vatandaşların sık kullandığı yerleri ve belirlenen alanları dezenfekte ettiklerini belirten Saklı, vatandaşların da yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.