Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Kaymakam Yakup Güven, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık ve İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel'in katıldığı denetimlerde kafe, lokanta, pastane gibi işletmeler denetlendi.
Kovid-19 kurallarına uyulması konusunda iş yeri sahiplerini uyaran Güven, ilçe sakinlerinden de maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmelerini istedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şemdinli'de Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika