Şemdinli'de köy yolları asfaltla yenileniyor - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde köy yollarında başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.
Köylere Hizmet Götürme Birliğince yürütülen çalışmalar kapsamında yüklenici firma ekipleri, Boğazköy, Tütünlü ve Kayalar köyleri yollarında asfalt çalışması yaptı.
Kaymakam Yakup Güven, çalışmaları inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.
Köy sakinleri, çalışmalardan dolayı Kaymakam Güven'e teşekkür etti.
Güven'e ziyaretinde İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 15:11 - Kaynak: AA
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