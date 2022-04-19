Şemdinli'de Kur'an kursu öğrencilerinin yararına kermes düzenlendi - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kur'an kursundaki öğrencilere destek olmak için kermes düzenlendi.

Aile parkında düzenlenen kermeste Hz. Ayşe Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencileri ve aileleri tarafından hazırlanan yiyecekler masalarda satışa sunuldu. Vatandaşlar kermese ilgi gösterdi.

İlçe müftüsü Rıdvan Şahin, söz konusu kursta okuyan yaklaşık 130 öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara destek olmak için bu kermesi düzenlediklerini belirterek, katılanlara teşekkür etti.

Kermese Kaymakam Muhammet Tugay, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.