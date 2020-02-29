Şemdinli de Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Şemdinli de Mehmetçik için tek yürek oldu

18 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker Şemdinli de unutulmadı.

Şemdinli de Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker Şemdinli de unutulmadı.


Vatandaşlar camilerde Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için cuma namazının ardından dualar etti, sokakları, işyerlerini ve evlerini Türk bayraklarıyla süslediler. Cuma namazında dualar okundu ve ilçe merkezini bayraklarla süslediler.


Ayrıca, ilçedeki okullar da dev Türk bayraklarıyla donatılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
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