Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de "Mekke'nin Fethi" Programı

Şemdinli'de "Mekke'nin Fethi" Programı

2 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Mekke'nin Fethi" programı düzenlendi.

Şemdinli'de
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde " Mekke'nin Fethi" programı düzenlendi.

Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda Türkiye Gençlik Vakfı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vatandaşların yoğun katılım sağladığı programda Mardin'in Derik ilçesinde şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'de "Mekke'nin Fethi" konusunda konferans verdi.

Program öğrencilerin söylenen ilahiler, okunan şiirler ve slayt gösterileriyle devam etti.

Şehit kaymakamın babası Safitürk'e Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar tarafından resim ve tablo hediye edildi.

Programı Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin, Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin, kurum amirleri ve vatandaşlar da izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:34 Kaynak: AA

Hakkari, Şemdinli, Mekke, Güncel
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