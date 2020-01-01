Şemdinli'de "Mekke'nin Fethi" programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şemdinli'de 'Mekke'nin Fethi' programı - Son Dakika

Şemdinli'de "Mekke'nin Fethi" programı

7 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Mekke'nin fethinin 1389'uncu yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Mekke'nin fethinin 1389'uncu yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Ortaokulu'nun konferans salonunda Evrensel Hafızlar Derneği ve Şemdinli Belediyesince düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, AK Parti Van Milletvekilli Osman Nuri Gülaçar, "Mekke'nin Fethi" konusunda konferans verdi.

Öğrenciler tarafından şiir ve ilahilerin okunması ve slayt gösteriminin ardından Belediye Başkanı Tahir Saklı, Gülaçar'a tablo hediye etti.

Programa, Kaymakam Yakup Güven, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Çarık, Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve kurum amirleri katıldı.

Şemdinli'de Mekke'nin Fethi programı

Şemdinli, Hakkari, Mekke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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