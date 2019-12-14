Şemdinli'de "Mevlana Haftası" Kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şemdinli'de 'Mevlana Haftası' Kutlandı - Son Dakika

Şemdinli'de "Mevlana Haftası" Kutlandı

6 saat önce

Şemdinli Halk Eğitim Merkezi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından "Mevlana Haftası" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Şemdinli Halk Eğitim Merkezi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından "Mevlana Haftası" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İran Mahabat İslami Azad Üniversitesi Öğretim Üyesi Şehrbanu Sahabi, "Mevlana'yı güncel ve evrensel kılan öğretiler", "Mevlana'nın yaşantısı" konularında ve Şemzi Tebrizi ile Mevlana'nın hikayesi hakkında bilgi verdi.

Programda halk eğitim merkezi müzik öğretmenleri tarafından ilahiler söylendi.

Etkinliğe Kaymakam Yakup Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Şemdinli'de Mevlana Haftası Kutlandı

Mevlana Haftası, Şemdinli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı
3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı

Son Dakika Haberleri
22:55 Bu yıl 537 bin 424 yavru kaplumbağa denizle buluştu - Son Dakika
22:51 Türkmen lideri Salihi: "Gösteriler barışçıl olmaya devam etmeli" - Son Dakika
22:49 Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın öldü - Son Dakika
22:49 Uzman erbaşlardan 'özlük hakkı' talebi - Son Dakika
22:48 Ankara tuz gölü suya kavuştu - Son Dakika
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Son Dakika
21:00 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 23:02:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şemdinli'de "Mevlana Haftası" Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]