Şemdinli'de Mevlana'yı Anma Günü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şemdinli'de Mevlana'yı Anma Günü etkinliği - Son Dakika

Şemdinli'de Mevlana'yı Anma Günü etkinliği

6 saat önce

Şemdinli Halk Eğitim Merkezi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından "Mevlana Haftası" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Şemdinli'de Mevlana'yı Anma Günü etkinliği, System.String[]

Şemdinli Halk Eğitim Merkezi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından "Mevlana Haftası" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


İran Mahabat İslami Azad Üniversitesi Öğretim Üyesi Şehrbanu Sahabi, "Mevlana'yı güncel ve evrensel kılan öğretiler", "Mevlana'nın yaşantısı" konularında ve Şemzi Tebrizi ile Mevlana'nın hikayesi hakkında bilgi verdi.


Programda halk eğitim merkezi müzik öğretmenleri tarafından ilahiler söylendi.

Etkinliğe Kaymakam Yakup Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlana Haftası, Şemdinli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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