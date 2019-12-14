Şemdinli'de Mevlana'yı Anma Günü etkinliği - Son Dakika

Şemdinli Halk Eğitim Merkezi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından "Mevlana Haftası" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



İran Mahabat İslami Azad Üniversitesi Öğretim Üyesi Şehrbanu Sahabi, "Mevlana'yı güncel ve evrensel kılan öğretiler", "Mevlana'nın yaşantısı" konularında ve Şemzi Tebrizi ile Mevlana'nın hikayesi hakkında bilgi verdi.



Programda halk eğitim merkezi müzik öğretmenleri tarafından ilahiler söylendi.

Etkinliğe Kaymakam Yakup Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.