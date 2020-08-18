Şemdinli'de mezbahane kurulacak - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mezbahane açılması için çalışma başlatıldı.

Şemdinli Belediyesi tarafından geliştirilen ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, yaptığı açıklamada, 'halka hizmet, hakka hizmet' inancıyla ilçenin kalkınması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

İlçenin eksikliklerinin giderilmesi için çaba sarf ettiklerini anlatan Saklı, "İlçemizde hayvancılık alt yapısının geliştirilmesi projesi için küçük kapasiteli kesimhane yapım projesi kapsamında modüler mezbahana protokolünü imzaladık. İnşallah en kısa bir sürede de yapımına başlayacağız. İlçemize hayırlı olsun." dedi.