Şemdinli'de mezbahane yapımı - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi tarafından yaptırılan mezbahanenin temeli atıldı.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında yapılacak mazbahanenin temel atma törenine Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, MHP İlçe Başkanı Şahmir Şen, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçenin hizmetler konusunda epey geri kaldığını belirterek, "Yıllardır ilçemizdeki kasapların temin ettiği etler beklide çok sağlıklı bir alanda hazırlanmıyordu. Girişimlerimiz sonucu Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleriyle inşallah buraya güzel bir mezbahane yapacağız. Bu projede emeği geçen valimize ve kaymakamımıza teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ