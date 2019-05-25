Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli'de mühimmat ele geçirildi

8 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şemdinli'de mühimmat ele geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 25 Mayıs 2019 günü Şemdinli ilçesi Tekeli köyü Koçbaşı Mezrası Fındık Deresi Bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet pkm makineli tüfek, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 29 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1579 adet pkm makineli tüfeği fişeği, 2 adet pkm makineli tüfeği mayon kutusu, 7 adet pkm makineli tüfeği mayonu, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(Feyzullah Taş/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:36 Kaynak: İHA
Jandarma, Şemdinli, Güncel
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