Hayırseverler tarafından Şemdinli ilçesine gönderilen kışlık ayakkabı ve kıyafetler, öğrencilere dağıtıldı.
İlçede üniversite sınavına hazırlanan Özgür Sever, sosyal medya üzerinde Metin Külünk Dostlar Grubu'na ulaşarak öğrencilerin durumunu aktardı.
Duruma kayıtsız kalmayan grup, ilçede ihtiyaç sahibi 30 öğrenci için giyim ve kışlık ayakkabı desteğinde bulundu.
Sever, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönderilen malzemeleri öğrencilere ulaştırdıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Şemdinli'de öğrencilere giyim ve ayakkabı desteği - Son Dakika