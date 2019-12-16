Şemdinli'de öğrencilere kitap desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şemdinli'de öğrencilere kitap desteği - Son Dakika

Şemdinli'de öğrencilere kitap desteği

6 saat önce

Şemdinli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), destekleme ve yetiştirme kursunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 310 öğrenciye kitap yardımında bulundu.

Şemdinli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), destekleme ve yetiştirme kursunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 310 öğrenciye kitap yardımında bulundu.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlen programda Kaymakam Yakup Güven, öğrencilere kitap setlerini dağıttı.

Güven, yaptığı konuşmada, daha önce de belediyenin desteği ile üniversiteye hazırlanan 200 öğrenciye kitap seti dağıttıklarını söyledi.

LGS sınavına hazırlanan 310 öğrenciye kitap desteğinde bulunduklarını belirten Güven, "İnşallah bu gençlerimiz yaptığımız kitap destekleriyle sınavda güzel puanlar alıp çok daha güzel liselere gidecekler ve daha sonra üniversitelere gidip memleketleri için güzel hizmetler yaparlar " dedi.

Öğrenciler de desteklerinden dolayı Kaymakam Güven'e teşekkür etti.

Programa, Belediye Başkan Vekilli İsmet Öktem, 34. Hudut Tugay Komutan Vekilli Albay Barış Akbaş, Jandarma Komutan Vekilli Binbaşı Murat Ekenel, Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Yılmaz da katıldı.

Şemdinli'de öğrencilere kitap desteği

Şemdinli, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü
Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu

Son Dakika Haberleri
02:38 Silivri'de sis etkili oluyor - Son Dakika
02:31 Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası - Son Dakika
02:27 Silivri'de sis etkili oluyor - Son Dakika
02:17 SİLİVRİ'DE SİS ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika
01:52 Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine saldırdı - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 03:45:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şemdinli'de öğrencilere kitap desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]