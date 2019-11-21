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Şemdinli'de öğretmenlerden müzik dinletisi

6 saat önce

Şemdinli ilçesinde ara tatilde öğretmenler müzik dinletisi etkinliği düzenledi.

Şemdinli'de öğretmenlerden müzik dinletisi, System.String[]

Şemdinli ilçesinde ara tatilde öğretmenler müzik dinletisi etkinliği düzenledi.

Şemdinli Spor Salonundaki etkinlikte öğretmenler birbirinden güzel şarkılar seslendirildi.

Müzik Öğretmeni Harun Hardal, yaptığı açıklamada, "Ara tatilde bir etkinlik düzenledik. Programda müzik öğretmenlerimiz şarkılar seslendirdi. Yaklaşık 200 öğretmenimiz bizi dinlemeye geldi. Bu da bizlere iyi moral oldu." dedi.

Şemdinli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:08 Kaynak: AA
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