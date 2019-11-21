Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de öğretmenlerden müzik dinletisi
Son Dakika Güncel Şemdinli'de öğretmenlerden müzik dinletisi - Son Dakika

Şemdinli'de öğretmenlerden müzik dinletisi

6 saat önce

Şemdinli ilçesinde ara tatilde öğretmenler tarafından müzik dinletisi programı düzenlendi.

Şemdinli ilçesinde ara tatilde öğretmenler tarafından müzik dinletisi programı düzenlendi.

Şemdinli Spor Salonunda düzenlenen müzik dinletisinde öğretmenler birbirinden güzel şarkılar seslendirildi.

Müzik Öğretmeni Harun Hardal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ara tatilde bir etkinlik düzenledik. Programda müzik öğretmenlerimiz şarkılar seslendirdi. Yaklaşık 200 öğretmenimiz bizi dinlemeye geldi. Buda bizlere iyi moral oldu." dedi.

Şemdinli'de öğretmenlerden müzik dinletisi

Şemdinli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başörtülü kadına saldıran kadın gülerek adliyeye gitti
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 00:12:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de öğretmenlerden müzik dinletisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]