Şemdinli'de, okullararası ses yarışması

HAKKARİ'nin Şemdinli
ilçesinde, okullararası ses yarışması düzenlenerek, dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Şemdinli Belediyesi öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün desteğiyle okullararası 'Şemdinli Genç
Mikrofon' ses yarışması düzenlendi. Yarışmayı izlemeye Kaymakam Muhammed Fuat Türkman, Belediye Başkanı Tahir Saklı
, Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Yarışmanın jüri üyeliğini ise Türk halk müziği sanatçısı olan ve Şemdinli'de öğretmenlik yapan Nihal Salda
yaptı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler, ödüllendirildi.
- Hakkari