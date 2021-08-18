Son dakika haberleri... Şemdinli'de orman yangını - Son Dakika

Şemdinli'de orman yangını

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün akşam çıkan örtü yangınının büyük bölümü ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Şemdinli Kaymakamlığı yangınla ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şemdinli ilçemiz Günyazı köyü Yiğitler Mezrasının üst kısımlarında dün akşam saatlerinde başlayan örtü yangınına, personellerimiz, güvenlik birimlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından müdahale edilmiş ancak arazinin engebeli ve dağlık olmasından dolayı, rüzgarın da etkisiyle birlikte belli bir alanda yayılmıştır. Devam eden çalışmalar sonrasında alanın büyük çoğunluğu kontrol altına alınmıştır. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmekte olup, yerleşim yerine

herhangi bir sıçrama durumu söz konusu değildir" denildi.