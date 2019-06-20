Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de patlama: 2 çoban yaraladı
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Şemdinli'de patlama: 2 çoban yaraladı

1 saat önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 çoban yaralandı.

Şemdinli'de patlama: 2 çoban yaraladı, System.String[]
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 çoban yaralandı. Hastanede kaldırılan çobanlardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Patlama, Şemdinli ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Tütünlü Köyü'ne bağlı Servere Yaylası'nda bugün öğle saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yaylada koyun sürüsüne çobanlık yapan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, arazide cinsi henüz bilinmeyen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alınan çobanlardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri, patlama ile ilgili soruşturma başlattı.

- Şemdinli
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:49 Kaynak: DHA
Irak, Şemdinli, Güncel
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