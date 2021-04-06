Şemdinli'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika

Şemdinli'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında Şemdinli'ye bağlı Bağlar köyü Güzelkaya mezrası kırsalına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda toprağa gömülü seyyar dipçikli AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 5 şarjör, 164 adet 7,62 mm AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, Kalaşnikof piyade tüfeğine ait alev gizleyen saniyeli fitil ve 200 gram ağırlığında niteliği tespit edilemeyen kahverengi renkli toz madde ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.



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