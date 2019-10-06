Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de pkk mühimmatı ele geçirildi
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Şemdinli'de pkk mühimmatı ele geçirildi

46 dakika önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında polis ekiplerience, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda roketatar, roketatar mühimmatı, örgütsel kıyafet ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şemdinli'de pkk mühimmatı ele geçirildi, System.String[]

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında polis ekiplerience, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda roketatar, roketatar mühimmatı, örgütsel kıyafet ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şemdinli ilçesinin Altınsu köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 RPG-7 roketatar, 2 antitank- roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 2 pil bloğu, çok sayıda pil, muhtelif uzunlukta elektrik kablosu, 3 bant, 1 serum, 1 örgütsel kıyafet, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.

Şemdinli, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:21 Kaynak: DHA
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