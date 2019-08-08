Şemdinli'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli
ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK
'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Hakkari Valiliği
, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca
Köyü Erdemli
Mezrası kırsalında düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, terör örgüne ait silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtilerek,"Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait sığınakta, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 50 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 1 bölücü terör örgütüne ait kıyafet ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor" denildi.