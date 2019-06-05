Şemdinli'de polis sürücülere lokum ikram etti
1 saat önce
Şemdinli ilçesinde polis, yol kontrol noktasında durduğu sürücülere kolonya, lokum ve şeker ikram etti, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Şemdinli
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:47 Kaynak: AA
ilçesinde polis, yol kontrol noktasında durduğu sürücülere kolonya, lokum ve şeker ikram etti, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişindeki yol kontrol uygulamasında, sürücülere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Ekipler, kolonya, lokum ve şeker ikram ettiği sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Polis
, araçlardaki çocuklara da hediyeler verdi.
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