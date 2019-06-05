Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de polis sürücülere lokum ikram etti
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Şemdinli'de polis sürücülere lokum ikram etti

1 saat önce

Şemdinli ilçesinde polis, yol kontrol noktasında durduğu sürücülere kolonya, lokum ve şeker ikram etti, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Şemdinli'de polis sürücülere lokum ikram etti, System.String[]
Şemdinli ilçesinde polis, yol kontrol noktasında durduğu sürücülere kolonya, lokum ve şeker ikram etti, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişindeki yol kontrol uygulamasında, sürücülere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Ekipler, kolonya, lokum ve şeker ikram ettiği sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Polis, araçlardaki çocuklara da hediyeler verdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:47 Kaynak: AA
Şemdinli, Polis, Güncel
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