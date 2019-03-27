Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de Şehit ve Gazi Çocuklarına Tablet Hediyesi

Şemdinli'de Şehit ve Gazi Çocuklarına Tablet Hediyesi

1 saat önce

Şemdinli MHP İlçe Başkanı Erhan Eren, şehit ve gazi çocuklarına tablet hediye etti.

Şemdinli'de Şehit ve Gazi Çocuklarına Tablet Hediyesi, System.String[]
Şemdinli MHP İlçe Başkanı Erhan Eren, şehit ve gazi çocuklarına tablet hediye etti.

Eren, ilçedeki okulları gezerek şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi.

Ardından 6 çocuğa hediyelerini veren Eren, "Milli Eğitim Müdürümüz tarafından daha önce tespit edilen şehit ve gazi yakını öğrencilerle bir araya gelerek hediyelerini verdik. Öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Durumu iyi olmayan bütün öğrencilerimize ulaşmaya çalışacağız. Onların kırtasiye ihtiyaçları olsun giyimleri olsun her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:47 Kaynak: AA

Şemdinli, Güncel
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