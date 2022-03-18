Şemdinli'de şehit yakınlarına yönelik program düzenlendi - Son Dakika
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Şemdinli'de şehit yakınlarına yönelik program düzenlendi

18.03.2022 23:45
Şemdinli'de şehit yakınlarına yönelik program düzenlendi

Hakkari'nin Şemdi ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri yemekte bir araya geldi.

Hakkari'nin Şemdi ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri yemekte bir araya geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Kaymakam Muhammet Tugay ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Kaymakam Tugay, burada yaptığı konuşmada, şehit ailelerini yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Sizler en değerli varlıklarınızı bu vatan uğruna, bu toprak uğruna ebediyete emanet ettiniz. Devletimizin, milletimizin sizler için yapacağı hiçbir şey onun yerini dolduramaz. Her zaman sizin yanınızdayız." dedi.

Programa, Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, Hakim Kadir Erdoğan, Cumhuriyet Savcıları Emre Özsoy ve Rümeysa Çakar katıldı.

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Çanakkale, 18 mart, Hakkari, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şemdinli'de şehit yakınlarına yönelik program düzenlendi - Son Dakika


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