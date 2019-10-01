Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de seyir halindeki araç alev aldı
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Şemdinli'de seyir halindeki araç alev aldı

22 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, seyir halindeyken alev aldı.

Şemdinli'de seyir halindeki araç alev aldı, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, seyir halindeyken alev aldı.

İlçenin Cumhuriyet Caddesi'nde Muhammed Çirgin'in yönetimindeki 65 EL 434 plakalı aracın motor kısmından duman yükseldi.

Dumanı fark eden Çirgin, araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiyenin ekiplerinin müdahalesiyle araçtan yükselen alevler söndürüldü.

Cumhuriyet Caddesi, Şemdinli, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:44 Kaynak: AA
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