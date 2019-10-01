Şemdinli'de seyir halindeki araç alev aldı
22 dakika önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, seyir halindeyken alev aldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:44 Kaynak: AA
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, seyir halindeyken alev aldı.
İlçenin Cumhuriyet Caddesi'nde Muhammed Çirgin'in yönetimindeki 65 EL 434 plakalı aracın motor kısmından duman yükseldi.
Dumanı fark eden Çirgin, araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiyenin ekiplerinin müdahalesiyle araçtan yükselen alevler söndürüldü.
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