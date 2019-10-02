Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de seyir halindeki araç alev aldı
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Şemdinli'de seyir halindeki araç alev aldı

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde seyir halindeyken alev alan araçta hasar oluştu.

Şemdinli'de seyir halindeki araç alev aldı, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde seyir halindeyken alev alan araçta hasar oluştu.


İlçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan 65 EL 434 plakalı kamyonet, aniden alev aldı. Sürücü son anda araçtan çıkarken, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Araçta hasar meydana geldi. - HAKKARİ

Cumhuriyet Caddesi, Şemdinli, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:31 Kaynak: İHA
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