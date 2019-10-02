Şemdinli'de seyir halindeki araç alev aldı
1 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde seyir halindeyken alev alan araçta hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:31 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde seyir halindeyken alev alan araçta hasar oluştu.
İlçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan 65 EL 434 plakalı kamyonet, aniden alev aldı. Sürücü son anda araçtan çıkarken, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Araçta hasar meydana geldi. - HAKKARİ
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