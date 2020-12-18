Şemdinli'de "Seyir Tepesi Projesi" çalışmaları - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Seyir Tepesi Projesi için çalışma başlatıldı.

1450 rakımlı Efkar Dağı'nın zirvesinde hayata geçirilecek proje kapsamında yol çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Tahir Saklı ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, Efkar Dağı'na gelerek çalışmaları inceledi.

Saklı, yaptığı açıklamada, daha önce terörle anılan ilçenin artık yatırım ve güzellikle anıldığını söyledi.

İlçede huzur ve güven ortamının oluştuğunu ifade eden Saklı, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte burada inşallah insanlarımızın gelip dinlenebileceği yeni ortamlar kuracağız. Buraya elektrik ve suyunu da getirerek güzel bir tesis de kazandıracağız. Kamelyalar kuracağız. Çocukların eğlenebileceği, ailelerin nefes alabileceği bir ortama dönüştüreceğiz." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Şakar da ilçe halkının dilenebileceği, güzel vakit geçirebileceği güzel bir projenin hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.