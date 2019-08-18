Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü

9 dakika önce

Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölüHAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü
HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Çatalca köyü bölgesinde meydana geldi. Teröristler tarafından daha önceden yola yerleştirilen patlayıcı, sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlamada Sezer Sönmez isimli vatandaş hayatını kaybederken, bölgede ise operasyon başlatıldı.
Geçtiğimiz günlerde de ilçeye bağlı Yufkalı köyü yakınlarında İlhami Çelik yönetimindeki sivil aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etmişti.
Şemdinli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı
Rusya'da 91 yaşındaki şoförün kullandığı otobüs duvara çarptı: 2 ölü, 32 yaralı Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti 1 ölü, 1 yaralı - GÜVENLİK KAMERASI Bir gün önce bindiği takside ölüm tehdidi alan Barbaros Şansal, darp edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 19:13:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]